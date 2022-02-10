Лепс после развода стал самым дорогим певцом в России

Популярный российский певец Григорий Лепс стал самым высокооплачиваемым исполнителем в России.
Улучшению финансового состояния музыканта поспособствовал его развод, после которого Лепс в несколько раз поднял цену за свои выступления.
Глава компании «Ру-концерт», промоутер Евгений Морозов сообщил, что музыкант после развода стал самым дорогим певцом страны. До этого частный концерт Лепса стоил 3,8 млн рублей (50 тысяч долларов), пишет «КП».
«С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 17 млн рублей (220 тысяч долларов). У Гриши втрое увеличился гонорар», – отметил Морозов.