Макеева решила стать психологом

Актриса Анастасия Макеева стала студенткой факультета психологии. О своем поступлении в неназванный вуз она рассказала в сторис в Instagram.

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«Жизнь бьет ключом, большие перемены. Я все-таки поступила, стала студенткой и теперь у меня чуть меньше времени. Будет еще один, надеюсь, по традиции красный диплом государственного образца», — заявила Макеева.

Актриса отметила, что из-за этого будет реже делать посты в соцсети, а также рассказала, что феврале у нее будет 10 спектаклей, однако афиша будет опубликована позднее.

Напомним, что осенью 2021 года Макеева увлеклась изучением квантовой психологии под руководством психолога, на обучающие курсы которого ездила на Мальдивы. Позже она начала давать консультации — актриса заявляла, что помогает своей фанатке по имени Назгуль, у которой на руках тяжелобольной сын.