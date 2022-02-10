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18 минут назад

Крид уехал из России

Елена Прошина

Российский музыкант Егор Крид покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 27-летней рэпер сообщил на своей странице в Instagram.

Егор Крид покинул Россию
Фото:  Warner Music Russia Warner Music Russia

В соцсети Крид опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство, а также снимок в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

«Резидент. P. S. Теперь можно иметь много жен?», — подписал публикацию музыкант.

Многие подписчики поздравили Крида, однако нашлись фанаты, которые подшутили над одиночеством исполнителя: «Сначала хотя бы одной обзавестись».

Егор Крид пожаловался на буллинг из-за девушки

Отметим, что вид на жительство в ОАЭ позволяет обладателю находиться в стране до трех лет, а в дальнейшем этот тип визы можно продлить. Чтобы получить разрешение гражданину другой страны нужно приобрести там недвижимость стоимостью от 1 млн дирхамов (порядка $272 тыс.). При этом такая виза не позволяет работать в стране.

Напомним, что ранее в Дубай переехал скандальный рэпер Моргенштерн. Причиной стал интерес к исполнителю со стороны правоохранительных органов. Известно, что музыкант распродал все имущество и бизнес в России, а также приобрел дом на берегу Персидского залива.

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