Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса за 2021 год. Многие из списка попали в него, полностью или частично продав свои компании или права на музыку.

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Первое место в рейтинге занял режиссер «Властелина колец» Питер Джексон. За год его доход составил 580 миллионов долларов. Также в 2021 году Джексон продал часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании Unity Software за 1,6 миллиарда долларов, став третьим в истории режиссером миллиардером после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

На втором месте оказался музыкант Брюс Спрингстин. В декабре он продал все права на свою музыку лейблу Sony Music Group примерно за 500 миллионов долларов. За 2021 год он заработал 435 миллионов долларов.

Замкнул тройку рейтинга Forbes рэпер Jay-Z. Его доход за год составил 340 миллионов долларов. Рэпер также продал свои доли в бренде шампанского Armand de Brignac и в стриминговом сервисе Tidal.