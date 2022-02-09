«Мы всегда рядом»: Агутин трогательно поздравил дочь с днем рождения

«Доченька моя младшенькая! Елизавета Мария Варум Агутина! С Днём Рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всём! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом», - написал Агутин в Instagram.