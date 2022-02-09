«Мы всегда рядом»: Агутин трогательно поздравил дочь с днем рождения

Музыкант Леонид Агутин трогательно поздравил младшую дочь Елизавету с днем рождения.
9 февраля Елизавете Марии Варум-Агутиной исполнилось 23 года.
«Доченька моя младшенькая! Елизавета Мария Варум Агутина! С Днём Рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всём! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом», - написал Агутин в Instagram.
Теплые слова в адрес дочки восхитили поклонников музыканта. Они отметили, что «такая связь с дочкой - просто бальзам на душу».
Кроме того, подписчики обратили внимание на удивительное сходство Елизаветы со своими звездными родителями.
«Как она похожа на вас с Анжеликой!», «Доченька просто абсолютно ровно 50% Папа и 50% Мама», «Как похожа на маму и папу одновременно!», «И мамины черты лица и одновременно папины - вот что любовь сотворяет», - написали комментаторы.