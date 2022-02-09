В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

«Мы всегда рядом»: Агутин трогательно поздравил дочь с днем рождения

Вероника Полынина

Музыкант Леонид Агутин трогательно поздравил младшую дочь Елизавету с днем рождения.

«Мы всегда рядом»: Агутин трогательно поздравил дочь с днем рождения
Фото: РамблерРамблер

9 февраля Елизавете Марии Варум-Агутиной исполнилось 23 года.

«Доченька моя младшенькая! Елизавета Мария Варум Агутина! С Днём Рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всём! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом», - написал Агутин в Instagram.

Теплые слова в адрес дочки восхитили поклонников музыканта. Они отметили, что «такая связь с дочкой - просто бальзам на душу».

Кроме того, подписчики обратили внимание на удивительное сходство Елизаветы со своими звездными родителями.

«Как она похожа на вас с Анжеликой!», «Доченька просто абсолютно ровно 50% Папа и 50% Мама», «Как похожа на маму и папу одновременно!», «И мамины черты лица и одновременно папины - вот что любовь сотворяет», - написали комментаторы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители