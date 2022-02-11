Стинг продал все свои песни компании Universal Music

Компания Universal Music Publishing Group приобрела права на весь музыкальный каталог британского певца Стинга, говорится на официальном сайте исполнителя.

Фото: Axel Heimken/dpa/picture-alliance/TASS Axel Heimken/dpa/picture-alliance/TASS

Стоимость сделки не разглашается, но СМИ пишут, что речь о 300 млн долларов.

Отмечается, что компания купила права не только на сольные произведения Стинга, но и на композиции группы The Police – Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, Fields Of Gold, Englishman in New York и другие. Сделка также распространяется на последний релиз музыканта – альбом The Bridge, вышедший осенью минувшего года.

«На протяжении всей карьеры я имел долгие и успешные отношения с UMG в качестве партнера по лейблу, поэтому было естественным решением объединить все в одном надежном месте», – отметил Стинг.