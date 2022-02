Стинг продал все свои песни компании Universal Music

Отмечается, что компания купила права не только на сольные произведения Стинга, но и на композиции группы The Police – Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, Fields Of Gold, Englishman in New York и другие. Сделка также распространяется на последний релиз музыканта – альбом The Bridge, вышедший осенью минувшего года.