Стинг продал все свои песни компании Universal Music

Компания Universal Music Publishing Group приобрела права на весь музыкальный каталог британского певца Стинга, говорится на официальном сайте исполнителя.
Стоимость сделки не разглашается, но СМИ пишут, что речь о 300 млн долларов.
Отмечается, что компания купила права не только на сольные произведения Стинга, но и на композиции группы The Police – Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, Fields Of Gold, Englishman in New York и другие. Сделка также распространяется на последний релиз музыканта – альбом The Bridge, вышедший осенью минувшего года.
«На протяжении всей карьеры я имел долгие и успешные отношения с UMG в качестве партнера по лейблу, поэтому было естественным решением объединить все в одном надежном месте», – отметил Стинг.
Напомним, в январе американский музыкант Боб Дилан продал весь каталог своих песен. Их купила компания Sony Music. А до этого Warner Music за $250 млн приобрела права на все композиции Дэвида Боуи.