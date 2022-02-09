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42 минуты назад

Омаров увел жену у футболиста после развода с Бородиной

Алиса Селезнёва

Спустя полгода после развода с телеведущей Ксенией Бородиной Курбан Омаров увел жену у футболиста Федора Кудряшова. Об этом пишет «СтарХит», публикуя пикантные фото пары.

Бородина и Омаров развелись летом 2021 года. Они прожили в законном браке почти шесть лет, за это время у супругов родилась дочь Теона. Сама Бородина признавалась, что задумалась о разводе еще за год до подачи заявления.

Несмотря на уверенность многих поклонников в том, что после расставания с телеведущей Омаров начнет жить скромнее, ведь некоторые его считали альфонсом, бизнесмен приобрел дорогую машину и квартиру в Москве. При этом Курбану Омарову за последние месяцы приписывали несколько романов, но слухи о них не подтвердились.

Однако на днях журналисты стали свидетелями романтического свидания Курбана Омарова с блондинкой в одном из элитных московских ресторанов.

«Парочка устроилась за столиком в уголке и не стеснялась демонстрировать свои чувства: что-то увлеченно обсуждая, они то нежно обнимались, то сливались в поцелуе. Заведение Омаров со спутницей покинули за полночь, вместе уехав на его «мерседесе»», - пишет «СтарХит».

Издание выяснило, что бывший муж Ксении Бородиной встречается с Анастасией Кудряшовой, женой защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова.

При этом знакомый Кудряшовых отметил, что футболист и его супруга «достаточно давно перестали быть семьей и жить вместе», но пока официально не оформили развод.

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