В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
21 минуту назад

«Пьяная и без волос!» — Волочкова пришла поддержать спортсменов на Олимпиаде в ужасающем виде. Фото

Popcake.tv

Самую эпатажную балерину России Анастасию Волочкову вновь раскритиковали за ее внешний вид, в котором та появилась на интервью спортивной программы, чтобы дать напутствие участвующим в Олимпиаде, поддержать россиян и поговорить о спортивной карьере в целом.

«Пьяная и без волос!» Волочкова пришла поддержать спортсменов на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Публику сильно зацепила публикация Настеньки в ее профиле, которую администраторы новостных ресурсов продублировали в Telegram. Пользователи сети высказали сразу несколько претензий балерине.

Во-первых, общественности не понравились «немытая голова» звезды и ее «три волосинки» вместо «нормальной» шевелюры, во-вторых, юзеры прошлись по нескромному наряду танцовщицы, который совершенно не подходил тематике события.

«Настюха опять за кулисами курила кальян и пила джек дэниелс? Почему у нее всегда взгляд косит?»,

«Вот за что люблю волочкову — это за то, что в любой непонятной ситуации надо накидаться»,

«У нее волосы повылезали или что с ними? Что за исчезновение века?» — пишут в сети.

Хочется также сказать, что при всем многочисленном хейте Настя Волочкова всегда остается доброй, позитивной и миролюбивой знаменитостью, помогает близким и знакомым и старается наслаждаться жизнью.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители