«Пьяная и без волос!» Волочкова пришла поддержать спортсменов на Олимпиаде-2022

Самую эпатажную балерину России Анастасию Волочкову вновь раскритиковали за ее внешний вид, в котором та появилась на интервью спортивной программы, чтобы дать напутствие участвующим в Олимпиаде, поддержать россиян и поговорить о спортивной карьере в целом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Публику сильно зацепила публикация Настеньки в ее профиле, которую администраторы новостных ресурсов продублировали в Telegram. Пользователи сети высказали сразу несколько претензий балерине.

Во-первых, общественности не понравились «немытая голова» звезды и ее «три волосинки» вместо «нормальной» шевелюры, во-вторых, юзеры прошлись по нескромному наряду танцовщицы, который совершенно не подходил тематике события.

«Настюха опять за кулисами курила кальян и пила джек дэниелс? Почему у нее всегда взгляд косит?»,

«Вот за что люблю волочкову — это за то, что в любой непонятной ситуации надо накидаться»,

«У нее волосы повылезали или что с ними? Что за исчезновение века?» — пишут в сети.