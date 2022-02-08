"Специалист по взрослым женщинам": Малахов посмеялся над Шаляпиным

Телеведущий Андрей Малахов назвал певца Прохора Шаляпина специалистом по взрослым женщинам и посоветовал ему обратить внимание на недавно расставшуюся с молодым мужем фитнес-блогера Викторию Демидову.
На шоу «Прямой эфир», темой которого был недавний развод 42-летней Демидовой с 26-летним мужем Сергеем Бойцовым, Шаляпин высказал свою версию причин громкого расставания.
«Она до последнего думала, что он приползет к ней под дверь и будет скулить. Вот о чем она думала. А когда поняла, что без нее обошлись, то не смогла простить. Вот и все. Очень просто все», - заявил певец.
Малахов назвал Шаляпина специалистом по взрослым женщинам и пошутил, что «они все приползали в нему, а он никому не открывал дверь».
Телеведущий посоветовал музыканту взять телефон у Демидовой и удивился, почему они еще не вместе.
«Пусть дозреет», - парировал Шаляпин.
Малахов в ответ пошутил, что блогер слишком молода для него.
Напомним, что большинство избранниц Прохора Шаляпина были старше его. Разница в возрасте со второй супругой музыканта Ларисой Копенкиной составляла 18 лет, с третьей - Татьяной-Клаудиа Дэвис – 9 лет.