Моргенштерн решил окончательно переехать в Дубай

Рэпер Моргенштерн решил не возвращаться в Россию и остаться в Дубае. Музыкант уже начал распродавать всю свою недвижимость и бизнес в РФ. Информацию об окончательном переезде Моргенштерна в ОАЭ на ПМЖ NEWS.ru подтвердили представитель международной компании Premium Dubai, помогающей VIP-россиянам с отдыхом, оформлением документов и обустройством в Дубае , и брат рэпера Максим.

Фото: Instagram Instagram

«Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно причины переезда я полномочий не имею. Можете написать, что он оставил вместо себя меня — теперь я буду рвать музыкальные чарты в России. Если без шуток, то у брата своя аудитория, которая его любит, у меня — своя», — приводятся в материале слова брата рэпера Максима, снимающего клипы под фамилией Штерн.

Он также рассказал, что Моргенштерн уже распродал почти все свое имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива.

Свое мнение о переезде рэпера в Дубай в беседе с NEWS.ru высказала его подруга блогер Кристина Босс. Она уверена, что причиной данного решения стало нежелание объясняться с правоохранительными органами по поводу обвинений о возможной торговле наркотиками в социальных сетях.

При этом и Босс, и другие друзья Моргенштерна психолог Илья Саглиани и блогер Елена Картсс считают, что рэпер продолжит свою музыкальную деятельность в Дубае, не утратив своей популярности в России. Кроме того они уверены, что исполнитель будет скучать по РФ.