Пока папа на карантине: 3-летний сын Александра Овечкина провел тренировку на льду

Легендарный спортсмен Александр Овечкин и его жена Настасья растят двоих детей. Их старшему сыну Сергею 3 года. Мальчик увлечен хоккеем. Сейчас малыш занимается в Москве. У мальчика прошла персональная тренировка на льду. Отметим, супруга Александра Овечкина находится с детьми в России. Тем временем сам хоккеист соблюдает карантин в Вашингтоне, поскольку недавно у него подтвердился коронавирус.К слову, обычно Сережа тренируется с папой.Хоккеист очень хочет, чтобы старший сын в будущем не бросил спорт, а пошел по его стопам. Пока малыш не против такой карьеры. Мальчик уже неплохо владеет клюшкой. Сначала Сережа учился забивать шайбы на паркете или асфальте, а потом вышел на лед. Поклонники отмечают, что у звездной пары растет целеустремленный ребенок. Сын хоккеиста не жалуется, если у него что-то не получается. Александр и Настасья Овечкина, конечно, поддерживают Сережу. А когда их сыну удается справиться с задачей, то с удовольствием ему аплодируют. Малыш всегда радуется такой похвале.Напомним, что Настасья Шубская и Александр Овечкин официально стали мужем и женой 8 августа 2016 года. Тогда влюбленные просто расписались. А свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. Торжество было роскошным и ярким. Молодоженам передавал поздравления даже президент России Владимир Путин. А 18 августа 2018 года в семье родился первенец Сергей. Мальчика назвали в честь погибшего брата знаменитого хоккеиста. А 27 мая 2020 года у супругов появился на свет еще один мальчик. Малыша назвали Ильей.Будто не рожала: звездные мамы, которые поражают своей фигурой — смотрите на «Летидоре» .Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya, @aleksandrovechkinofficial