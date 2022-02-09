Наследники покойного олигарха Олега Бурлакова обвинили композитора Игоря Крутого в присвоении имущества, передает mk.ru.
В 2021 году они подали на артиста и его жену в суд Флориды, требуя вернуть деньги. Дочери Бурлакова заявляют, что Крутые присвоили себе дорогие апартаменты в Майами-Бич площадью 450 кв. м, расположенные на "острове миллиардеров" Fisher Island.
Семейство Крутых якобы должно было передать истцам права на объект за $7,5 млн. Однако сделка с доверенным лицом Бурлакова не состоялась из-за обнаруженных в документах ошибок. Деньги Крутые все-таки получили, и семья олигарха считает, что ошибки были допущены намеренно. По словам супруги Игоря Крутого Ольги, судят в этом деле не их.
"Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Никакого отношения к этому мы не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать", - сказала Крутая.
Ранее сообщалось, что сопродюсер четвертой "Матрицы" подал в суд на Warner Bros.