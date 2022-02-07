Волочкова отреагировала на слова Голубкиной о ее распущенности

Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на слова актрисы Марии Голубкиной о том, что все проблемы в жизни балерины происходят из ее распущенности. Танцовщица уверена, что на ее имени просто хотят пропиариться.
«Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара», — приводятся в материале слова Волочковой.
Кроме того, балерина уверена, что не только она никогда не слышала о Голубкиной: у кого бы не спросили на улице о ней — никто не ответит. А вот ее, по словам Волочковой, знают все.
«Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. Какие-то марамойки и кошелки. За счет моего имени они могут вылезти. У меня был спектакль, и на фоне всех событий для меня сейчас все напряженно. Происходят расставания и встречи с мужчинами. Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин», — отметила Волочкова.
В заключение балерина пожелала «всем такого несчастья, как есть у нее».
Ранее у себя в Instagram Голубкина классифицировала Волочкову «неплохой бабой, незлобной, но глубоко несчастной». И, по мнению актрисы, несчастье балерины лежит в ее распущенности. Голубкина посоветовала Волочковой перестать быть «доброй, и стать Сволочковой, которая в первую очередь думает о себе».