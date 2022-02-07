«Надеюсь, ничего серьезного»: поза МакSим насторожила фанатов

На этот раз причиной для волнений стали волосы певицы. Некоторые подписчики решили, что прическа выглядит неестественно, и предположили, что Марина по какой-то причине носит парик.

Напомним, в прошлом году Марина Максимова в крайне тяжелой форме перенесла коронавирус. В середине июня она попала в больницу с высокой температурой и поражением легких около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. После комы МакSим весила чуть больше 30 килограммов.