«Надеюсь, ничего серьезного»: поза МакSим насторожила фанатов

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Максимова) снова встревожила поклонников в Instagram.
На этот раз причиной для волнений стали волосы певицы. Некоторые подписчики решили, что прическа выглядит неестественно, и предположили, что Марина по какой-то причине носит парик.
«Мне кажется, у Марины парик…», «Максим в парике что ли», - написали комментаторы.
Одна из поклонниц обратила внимание, что МакSим прикрывает волосами левую часть лица, и выразила надежду, что «ничего серьезного нет».
Напомним, в прошлом году Марина Максимова в крайне тяжелой форме перенесла коронавирус. В середине июня она попала в больницу с высокой температурой и поражением легких около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. После комы МакSим весила чуть больше 30 килограммов.