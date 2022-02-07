«Триггерная точка»: Вера Брежнева ответила, зачем ей «старый муж»

Певица Вера Брежнева назвала «триггерной точкой» вопрос от подписчиков ее аккаунта в Instagram о разнице в возрасте с мужем, продюсером Константином Меладзе, который старше супруги почти на 20 лет. На эту тему артистка написала несколько страниц в сторис.

Фото: ТАСС ТАСС

Недавно отметившая свое 40-летие певица устроила тематическую сессию ответов на вопросы подписчиков.

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Когда ее спросили: «Вы такая молодая, красивая, зачем вам такой старый муж?», - она пожелала задавшей его подписчице найти своего мужчину.

«Такого, чтобы нравился вам, а не всем остальным», - добавила она, отметив, что считает этот вопрос бестактным.

На другой вопрос о слухах, что Брежнева и Меладзе живут раздельно, певица парировала: «Сегодня вечер глупых вопросов на основе сплетен и домыслов?».

На следующий день Брежнева написала, что она любит отвечать на вопросы подписчиков, так как некоторые из них заставляют искать ответы внутри себя.

«Но вчера триггерной точкой оказалась моя разница в возрасте с мужем. Большинство, к счастью, относятся к этому спокойно. Но вот реально на протяжении нескольких лет есть люди, которых этот факт очень возмущает», - написала Брежнева.

Она процитировала одного из современных коучей, по словам которой, нет статистических данных, подтверждающих, что одногодки более счастливы в отношениях.

«В том-то и дело, что счастье в отношениях зависит не от возраста. А когда слушаешь свое сердце, доверяешь его выбору, уважаешь себя и партнера, когда работают над отношениями оба и равнозначно, когда компромиссы не односторонни, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их дальше избежать», - пояснила свою позицию Брежнева.

По ее словам, у отношений еще много составляющих. Она отметила, что это такая же работа, как и любой труд. Брежнева подчеркнула, что идеальных отношений не бывает.

«Но когда основа – любовь и желание быть с партнером, вместе созидать, вместе идти вперед, вместе развиваться, то в отношениях возраст точно не играет роли», - добавила певица.

Она подчеркнула, что речь не только о тех отношениях, где старше мужчина, «потому что стереотипы и границы только в головах».