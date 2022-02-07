Королева: Тарзан «красиво закончил» карьеру стриптизера

Певица Наташа Королева сообщила, что ее муж Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, завершил карьеру стриптизера. Вместо этого он увлекся живописью и даже провел свою первую выставку картин, передает «Собеседник».
«Стриптиз по большому счету — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии. Давайте будет честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Но ему 8 марта будет 52 года. Я понимаю, конечно, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания», — приводятся в материале слова Королевой.
Певица отметила, что Тарзан занимался стриптизом, потому что «ему самому нравилось, но со временем его взгляды изменились».
«Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности. Он красиво закончил, с красивым шоу — к 50-летию. Успел сделать до пандемии!» — добавила Королева.
Тарзан представил свою экспозицию в московском арт-баре «Зеленая собака». Посмотреть на его картины пришли многие знаменитости, в том числе художник Никас Сафронов, актриса Эвелина Бледанс и дизайнер Аника Керимова.
«У Сережи все, за что он не берется, получается прекрасно. Он все делает на высоком уровне. Я думаю, что его начало художника очень перспективное», — высказалась о новом увлечении Королева.
Отмечается, что Тарзан увлекся живописью во время пандемии.