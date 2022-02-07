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23 минуты назад

Королева: Тарзан «красиво закончил» карьеру стриптизера

Певица Наташа Королева сообщила, что ее муж Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, завершил карьеру стриптизера. Вместо этого он увлекся живописью и даже провел свою первую выставку картин, передает «Собеседник».

Королева: Тарзан «красиво закончил» карьеру стриптизера
Фото: InstagramInstagram

«Стриптиз по большому счету — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии. Давайте будет честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Но ему 8 марта будет 52 года. Я понимаю, конечно, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания», — приводятся в материале слова Королевой.

Певица отметила, что Тарзан занимался стриптизом, потому что «ему самому нравилось, но со временем его взгляды изменились».

«Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности. Он красиво закончил, с красивым шоу — к 50-летию. Успел сделать до пандемии!» — добавила Королева.

Тарзан представил свою экспозицию в московском арт-баре «Зеленая собака». Посмотреть на его картины пришли многие знаменитости, в том числе художник Никас Сафронов, актриса Эвелина Бледанс и дизайнер Аника Керимова.

«У Сережи все, за что он не берется, получается прекрасно. Он все делает на высоком уровне. Я думаю, что его начало художника очень перспективное», — высказалась о новом увлечении Королева.

Отмечается, что Тарзан увлекся живописью во время пандемии.

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