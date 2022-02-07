Королева: Тарзан «красиво закончил» карьеру стриптизера

«Стриптиз по большому счету — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии. Давайте будет честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Но ему 8 марта будет 52 года. Я понимаю, конечно, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания», — приводятся в материале слова Королевой.