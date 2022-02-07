«Оставила мужу»: почему у Наташи Королевой нет своего жилья

Певица Наташа Королева после развода с композитором Игорем Николаевым оставила ему квартиру. Об этом сама певица рассказала изданию «Дни.ру».

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Наташа Королева была замужем за Николаевым в 1992 – 2001 годах, а в 2003 году вышла замуж во второй раз – за стриптизера Сергея Глушко. По словам певицы, ее мама Людмила Порывай не сразу приняла нового зятя и считала, что ее «понизили в статусе» - от тещи композитора до тещи стриптизера.

Позже Порывай приняла избранника дочери, а он написал портрет любимой тещи, который сейчас украшает квартиру Людмилы в Майами.

Наташа Королева призналась, что в Майами останавливается у мамы, а собственную недвижимость в США покупать не хочет – ее дорого содержать. Певица также рассказала, что у нее и в России нет своей квартиры.

«Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», - заявила она.