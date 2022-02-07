«Оставила мужу»: почему у Наташи Королевой нет своего жилья

Певица Наташа Королева после развода с композитором Игорем Николаевым оставила ему квартиру. Об этом сама певица рассказала изданию «Дни.ру».
Наташа Королева была замужем за Николаевым в 1992 – 2001 годах, а в 2003 году вышла замуж во второй раз – за стриптизера Сергея Глушко. По словам певицы, ее мама Людмила Порывай не сразу приняла нового зятя и считала, что ее «понизили в статусе» - от тещи композитора до тещи стриптизера.
Позже Порывай приняла избранника дочери, а он написал портрет любимой тещи, который сейчас украшает квартиру Людмилы в Майами.
Наташа Королева призналась, что в Майами останавливается у мамы, а собственную недвижимость в США покупать не хочет – ее дорого содержать. Певица также рассказала, что у нее и в России нет своей квартиры.
«Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», - заявила она.
Ранее стало известно, что Наташу Королеву включили в список невъездных лиц в Литве, она не может посещать страну до 21 января 2027 года.