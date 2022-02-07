Российская актриса показала квартиру в «грузинском» стиле

Квартира звезды разделена на общее пространство и приватную зону. Спальню, детскую, гардеробную и ванную комнаты она оставила за кадром. Для общей зоны (кухни и гостиной) Куркова выбрала темно-зеленый оттенок стен. Актриса пожелала всем, кто находится в «многострадальном процессе» оформления нового жилья, удачи, крепких нервов и «чтобы бюджет во время строительства и ремонта не увеличивался в несколько раз».