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22 минуты назад

Российская актриса показала квартиру в «грузинском» стиле

Российская актриса Равшана Куркова показала «квартиру мечты», приобретенную несколько лет назад. Интерьер жилища, по словам звезды, выполнен в «грузинском» стиле. Фотографии квартиры Куркова опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Российская актриса показала квартиру в «грузинском» стиле
Фото: @rav_shana@rav_shana

«Хотелось обыграть пространство максимально функционально, чтобы дома было атмосферно и уютно. Обожаю интерьеры со своим характером, индивидуальностью, с глубокими природными оттенками и активной геометрией», — написала актриса.

В квартире много солнца из-за больших окон и ее расположения, пояснила она.

«Сразу стало понятно, что будет много эклектики — сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезенные из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультрасовременной кухней», — добавила Куркова.

Квартира звезды разделена на общее пространство и приватную зону. Спальню, детскую, гардеробную и ванную комнаты она оставила за кадром. Для общей зоны (кухни и гостиной) Куркова выбрала темно-зеленый оттенок стен. Актриса пожелала всем, кто находится в «многострадальном процессе» оформления нового жилья, удачи, крепких нервов и «чтобы бюджет во время строительства и ремонта не увеличивался в несколько раз».

Равшана Куркова родилась в узбекской актерской семье, в конце 1990-х переехала в Москву, работала на телевидении редактором ток-шоу и помощником режиссера. Изучала актерское мастерство под руководством преподавателя Щепкинского театрального училища Татьяны Пышновой. Куркова сыграла более 50 ролей, в том числе в картинах «Про любовь» Анны Меликян, «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса, «Нереальная любовь» и «Детки напрокат».

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