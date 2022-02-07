Леонид Якубович получает пенсию около 23 тысяч рублей без доплаты, а Михаил Боярский – около 20 тысяч рублей без доплат. О том, какой полный объем пенсий получают звезды российской эстрады, рассказали средства массовой информации.

«Выплаты звездам зависят от множества факторов, поэтому суммы могут сильно разниться», – объяснили в СМИ.

Общий размер пенсии Леонида Якубовича с доплатами находится на уровне 53 тысяч рублей.

Алла Пугачева получает выплаты по старости около 47 тысяч рублей со всеми надбавками. По сообщению Nation news, Пугачева отдает большую часть своей пенсии на благотворительность.

У Льва Лещенко, по данным СМИ, общий объем пенсии составляет 30 тысяч рублей. При этом он продолжает выступать на концертах и крупных мероприятиях.