В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

Российские знаменитости назвали размеры своих пенсий

Леонид Якубович получает пенсию около 23 тысяч рублей без доплаты, а Михаил Боярский – около 20 тысяч рублей без доплат. О том, какой полный объем пенсий получают звезды российской эстрады, рассказали средства массовой информации.

«Выплаты звездам зависят от множества факторов, поэтому суммы могут сильно разниться», – объяснили в СМИ.

Общий размер пенсии Леонида Якубовича с доплатами находится на уровне 53 тысяч рублей.

Алла Пугачева получает выплаты по старости около 47 тысяч рублей со всеми надбавками. По сообщению Nation news, Пугачева отдает большую часть своей пенсии на благотворительность.

У Льва Лещенко, по данным СМИ, общий объем пенсии составляет 30 тысяч рублей. При этом он продолжает выступать на концертах и крупных мероприятиях.

Ранее «ФедералПресс» писал, что российские пенсионеры с 5 февраля начали получать выплаты, проиндексированные до 8,6 %. В среднем выплаты у пожилых людей должны увеличиться на 1500 рублей. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда по Республике Саха (Якутия).

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители