У Тарасова не нашлось денег на алименты

Звездный юрист Екатерина Гордон рассказала, как к ней пришла возлюбленная экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова и заявила, что вынуждена платить вместо него алименты. Этой историей Гордон поделилась в интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова».
По ее словам, модель Анастасия Костенко объяснила, что спортсмену наложили арест на счета из-за просроченного платежа для дочери Ангелины от первого брака с Оксаной Пономаренко.
«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: "Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок — как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком"», — рассказала юрист.
Она также отметила, что в этом деле есть несколько «пыльных моментов». Однако она считает неправильной ситуацию, при которой беременная жена вынуждена оплачивать алименты за мужа. Гордон обратила внимание, что не взялась бы за это дело, если бы Тарасов вообще не собирался платить дочери и общаться с ней.
Напомним, Дмитрий Тарасов женился на Оксане Пономаренко в 2008 году, спустя год у них родилась дочь Ангелина, однако в 2012 году пара рассталась. В настоящий момент экс-футболист женат на Анастасии Костенко, она родила Тарасову троих детей: дочерей Еву и Милану, а также сына Алексея.