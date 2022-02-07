У Тарасова не нашлось денег на алименты

«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: "Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок — как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком"», — рассказала юрист.