Собчак помогла открыть бизнес пострадавшей в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак, попавшая смертельное ДТП в Сочи, помогла исполнить мечту выжившей в аварии Оксане Садовник, перечислив ей миллион рублей на открытие бизнеса и приехав на открытие фотостудии. Об этом пишет «СтарХит».

Фото: РИА Новости РИА Новости

9 октября в Сочи произошла авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии одна из пассажирок Volkswagen - 35-летняя Екатерина Тарасова - скончалась, а вторая - Оксана Садовник - была госпитализирована с тяжелыми травмами.

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Садовник, которая долгое время провела в больнице и сейчас проходит реабилитацию, рассказала, что Ксения Собчак помогла ей осуществить мечту.

«За месяц до Нового года Ксюша приехала ко мне домой, просто встретиться, поговорить, убедиться, что я живая. Рассказала ей, что восстанавливаюсь самостоятельно, занимаюсь часами, за ходунки держусь. Мол, единственное — пропадает аренда студии, мечта моя», - рассказала она.

В итоге, по словам пострадавшей, Собчак перечислила ей миллион рублей, на которые удалось закрыть вопрос с арендой помещения, сделать ремонт и открыть фотостудию.

Телеведущая приехала на торжественное открытие, которое прошло Звенигороде и пожелала Оксане Садовник, «чтобы дальше все было только хорошо».

«Мы познакомились, мягко говоря, не в самых приятных, трагических, обстоятельствах. Но я подумала, что, раз уж нас жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, то, пока есть у меня такая возможность, хочу помочь, чтобы какие-то твои мечты осуществились», - заявила Собчак.

На открытии собрались также близкие друзья Оксаны, модели, которых она раньше уже снимала. Садовник работает в стиле ню и предложила телеведущей устроить ей фотосессию. Однако Собчак отшутилась, отметив, что публично «целиком не оголялась» и ей надо «подготовить мужа».