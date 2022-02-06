Людмила Поргина устроила скандал в эфире НТВ

Вдова Караченцова возмутилась тем, что Ирина Бузова стала рассуждать о ее зарплате. Поргина не полезла за словом в карман и устроила женщине выволочку.

Фото: Борис Кудрявов Борис Кудрявов

73-летняя российская актриса театра и кино Людмила Поргина устроила скандал в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Заслуженная артистка РФ резко ответила на слова матери певицы Ольги Бузовой, которая стала публично рассуждать о финансовой ситуации вдовы Николая Караченцова. Ирину Бузову возмутил тот факт, что актриса вот уже несколько лет не выходит на сцену, но при этом продолжает исправно получать зарплату. Однако сама Людмила Андреевна за словом в карман не полезла и потребовала от Бузовой-старшей не высказываться по вопросом, в которых она совершенно ничего не понимает.

кадр из программы "Звезды сошлись«

«Вот эта манера сравнивать гонорары. Это вопрос к отделу кадров. Вопрос к людям, которые нанимают персонал. Я точно также могу спросить, на каком основании мне, врачу, после пенсии, если я не выхожу работать, не платят зарплату, а театры бьют себя в грудь и рассказывают: вы знаете, она уже 20 лет не выходит на сцену, а ей платят зарплату. Вы поймите, всегда любой вопрос можно перевернуть», — сказала Ирина Бузова.

И хотя женщина прямо не назвала имя присутствовавшей в студии Поргиной, всем было понятно, что Бузова говорит именно о ней. Людмила Андреевна не скрывала своего возмущения. Поргина с негодованием спросила у Бузовой-старшей: «Вы кто по профессии, мама?» Родительница Бузовой ответила, что она работала стоматологом. «Давайте тогда о зубах. Вы не можете рассуждать о сцене», — пренебрежительно бросила вдова Караченцова.