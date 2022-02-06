Глушко о девушке сына: «У Архипа нет на нее никаких планов»

Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, уже довольно продолжительное время встречается с девушкой, которую зовут Мелисса. Его избранница ранее зарабатывала на жизнь стриптизом.

Фото: Instagram Instagram

В СМИ и социальных сетях привыкли к тому, что Мелисса живет в доме певицы и все чаще называют ее «невесткой» Королевой. Тем более, что молодой человек якобы уже вручил возлюбленной помолвочное кольцо. Однако в последнее время у родителей Архипа все чаще прослеживаются нотки недовольства сложившейся ситуацией, - информирует teleprogramma.pro.

К примеру, на открытии выставки картин, которые были написаны Глушко во время пандемийных карантинов, журналисты обнаружили, что среди портретов родственников нет изображения Мелиссы. У Тарзана спросили – почему так получилось?

«А почему я должен ее рисовать? Это его очередная девушка. У Архипа нет на нее никаких планов. Не первая и не последняя», - осадил любопытствующих Глушко.

Как рассказала Наташа Королева, ее сын понимает, что для женитьбы нужно созреть и это серьезный шаг.