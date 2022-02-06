«Я сама стала жертвой ее бесстыдства»: Волочкова ополчилась на Собчак

«Я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчак. Я и сама стала жертвой ее бесстыдства, и полнейшей бестактности, невежества пустив ее на порог своего дома, и увидев все то, что она потом сотворила и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье, тумбочках, личных вещах. Тот факт, что Ксения Собчак делает себе имя в скандалах с публичными людьми идет издавна. Но мне кажется, надо помнить, что публичные люди, которые славятся своими достижениями, они свое имя создавали годами в трудах, а просто хайповать на их именах — это просто бестактно и низко, и просто бесстыже. И этому всему предел должен быть. Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным к этому всему», - заявила танцовщица.