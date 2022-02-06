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31 минуту назад

«Я сама стала жертвой ее бесстыдства»: Волочкова ополчилась на Собчак

Ксения Собчак впуталась в очередной скандал. Она вновь публично сцепилась с Сергеем Шнуровым. Певец выпустил песню «Шмарафон», которую посвятил журналистке. Ксения молчать не стала...

«Я сама стала жертвой ее бесстыдства»: Волочкова ополчилась на Собчак
Фото: InstagramInstagram

Шнуров предположил, что Собчак родила сына от бывшего ухажера Капкова, а не от тогдашнего супруга Виторгана. Собчак, Виторган и Богомолов высказали, не стесняясь в выражениях, что они думают по поводу Шнурова.

А Анастасия Волочкова выступила в поддержку певца. Балерина не может простить телеведущей скандального интервью, когда Ксения, приглашенная к Волочковой домой, без разрешения зашла в одну из комнат, рылась в тумбочках и всячески насмехалась над хозяйкой.

«Я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчак. Я и сама стала жертвой ее бесстыдства, и полнейшей бестактности, невежества пустив ее на порог своего дома, и увидев все то, что она потом сотворила и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье, тумбочках, личных вещах. Тот факт, что Ксения Собчак делает себе имя в скандалах с публичными людьми идет издавна. Но мне кажется, надо помнить, что публичные люди, которые славятся своими достижениями, они свое имя создавали годами в трудах, а просто хайповать на их именах — это просто бестактно и низко, и просто бесстыже. И этому всему предел должен быть. Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным к этому всему», - заявила танцовщица.

В микроблоге эпатажной балерины свои сражения.

Часть фолловеров бьются за доброе имя Собчак.

«Собчак умна и как журналист ей нет равных, она поднимает такие темы, о которых по ТВ не покажут!!!»

Другие поддерживают и успокаивают Волочкову.

«Не обращайте внимания, Анастасия, не тратьте своё время на склоки».

Третьи запасаются попкорном и подбрасывают дровишек в разгоревшийся спор.

«А я обожаю Вас троих! И Ксю и Настю и Шнура! Вам бы вместе вести передачу «Спокойной ночи, алкаши!»

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram серию откровенных фотографий: танцовщица позировала в одном нижнем белье
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