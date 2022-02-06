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41 минуту назад

МакSим призналась, что освободилась от отношений с абьюзером

Марина Максимова, известная публике как МакSим, почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. В начале года 38-летняя певица упомянула в микроблоге, что рассталась со своим близким человеком. И вот по прошествии месяца звезда опубликовала коротенькое полупризнание в том, насколько сложными были их отношения.

МакSим призналась, что освободилась от отношений с абьюзером
Фото: InstagramInstagram

«Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной», - написала Максимова.

МакSим ни ранее, ни сейчас не называла имени своего бойфренда. Единственное, что она уточнила, это то, что он – человек непубличный и широкому кругу публики незнаком.

МакSим госпитализировали с пневмонией в середине июня прошлого года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили большой процент поражения легких. Ситуация была критической, но медикам удалось спасти артистку. Певицу перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней — выписали.
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