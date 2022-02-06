Звезда «Глухаря»  Пономаренко головой  вынес дверь кафе

Злую шутку сыграл алкоголь с 46-летним актером театра и кино Юрием Пономаренко.

Фото: КИНО-ТЕАТР.РУ КИНО-ТЕАТР.РУ

Юрий хорошо провел время в караоке-баре и уже заполночь собрался домой. Но перебрал со спиртным, рухнул в вестибюле и врезался головой в стеклянную входную дверь, сообщает РЕН ТВ.

Стекло разлетелось вдребезги, а актеру театра Романа Виктюка потребовалась медицинская помощь. Пономаренко отвезли в больницу, где, к счастью, серьезных травм не обнаружили. Юрий отказался от госпитализации и поехал лечиться домой.

Зритель помнит Юрия Пономаренко по ролям в сериалах «Карпов», «Дальнобойщики», «Глухарь», «Под прикрытием», «Паук», и другим.

Гоша Куценко сообщил, что завязал с алкоголем и переключился на здоровый образ жизни.