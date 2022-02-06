Дочь Началовой попросила не сравнивать ее с мамой

Вере Алдониной, дочери покойной певицы Юлии Началовой, уже 15 лет. Девушка связывает свое будущее с эстрадой и начинает строить карьеру в российском шоу-бизнесе. Однако флер материнской известности, по ее мнению, не дает публике воспринимать ее как самостоятельную личность, - информирует 5 Канал.
Недавно Вера исполнила одну из самых известных композиций Юлии Началовой — «Герой не моего романа». Публика тут же начала обсуждать «невероятное сходство» голосов Веры и Юлии. Юную артистку это огорчило.
«Хочу напоминать, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была», — заявила Алдонина в эфире НТВ.
Единственная дочь Юлии Началовой учится в международной общеобразовательной школе «Интеграция XXI век. Напомним, девочка живет с бабушкой и дедушкой. Но Вера часто встречается с папой, футболистом Евгением Алдониным. У них хорошие отношения.