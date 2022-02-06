"Шепчущая" Агузарова разочаровала поклонников

Жанна Агузарова с концертами выступает крайне редко. Тем больше желающих послушать «инопланетянку» вживую. Но недавний концерт певицы в одном из московских клубов многих зрителей разочаровал.

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Были претензии к вокалу – временами публика возмущалась, что артистка не поет, а «шепчет». Фанатов огорчило, что свои хиты Агузарова оставила под конец концерта. Тут мнение артистки расходится с мнением зрительного зала – сама Жанна считает новые песни гораздо более актуальными и интересными, - пишет Экспресс Газета.

Удивил и внешний вид Агузаровой. Ранее СМИ сообщали, что звезда делала пластические операции. В итоге она стала мало похожа на себя прежнюю. Кто-то сравнил ее с Аллой Пугачевой давних лет, другие – с Машей Распутиной. Нашли сходство даже с артисткой Татьяной Васильевой.

Но, пожалуй, самая главная проблема – потеря того страстного драйва, которым всегда отличалась Агузарова. В этот раз певица передвигалась по сцене достаточно неспешно.

Публика привыкла к смелым экспериментам Жанны с внешностью. К оранжевым волосам, инопланетным нарядам и разрисованному лицу.

Сейчас же на сцене присутствовала лишь слегка растрепанная и даже не особо экстравагантная, если не считать серебряной тряпочки-хвостика сзади, дама.