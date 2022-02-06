В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

"Шепчущая" Агузарова разочаровала поклонников

Жанна Агузарова с концертами выступает крайне редко. Тем больше желающих послушать «инопланетянку» вживую. Но недавний концерт певицы в одном из московских клубов многих зрителей разочаровал.

"Шепчущая" Агузарова разочаровала поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Были претензии к вокалу – временами публика возмущалась, что артистка не поет, а «шепчет». Фанатов огорчило, что свои хиты Агузарова оставила под конец концерта. Тут мнение артистки расходится с мнением зрительного зала – сама Жанна считает новые песни гораздо более актуальными и интересными, - пишет Экспресс Газета.

Удивил и внешний вид Агузаровой. Ранее СМИ сообщали, что звезда делала пластические операции. В итоге она стала мало похожа на себя прежнюю. Кто-то сравнил ее с Аллой Пугачевой давних лет, другие – с Машей Распутиной. Нашли сходство даже с артисткой Татьяной Васильевой.

Но, пожалуй, самая главная проблема – потеря того страстного драйва, которым всегда отличалась Агузарова. В этот раз певица передвигалась по сцене достаточно неспешно.

Публика привыкла к смелым экспериментам Жанны с внешностью. К оранжевым волосам, инопланетным нарядам и разрисованному лицу.

Сейчас же на сцене присутствовала лишь слегка растрепанная и даже не особо экстравагантная, если не считать серебряной тряпочки-хвостика сзади, дама.

Российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила сольный альбом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители