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15 минут назад

Анжелика Агурбаш рассказала о жестокости бывшего мужа

Певица Анжелика Агурбаш в рамках программы "Секрет на миллион" рассказала о жестокости бывшего мужа, "колбасного короля" Николая Агурбаша. По ее словам, предприниматель поднимал руку на провинившихся сотрудников.

Агурбаш рассказала о жестокости "колбасного короля"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На сотрудников поднимал руку, мог закрыть в собачьей будке за непослушание и неповиновение. Заставлял съесть батон колбасы, который пытались вынести с предприятия. Жестокий был", - призналась Агурбаш.

Он вспомнила, как испытала сильнейшее потрясение, когда ее бывший супруг впервые оторвал голову больному голубю, разведением которых занимался Агурбаш. По словам певицы, "колбасный король" мог без малейших колебаний выстрелить в птицу, которая показалась ему больной. Артистка также призналась, что однажды муж пытался наказать ее за опоздание.

"Один раз это было, я записывала в студии песню и должна была вернуться домой до 23:00. Я приехала в 23:15, охранники не открывают мне ворота в мой собственный двор. Я им звоню, они говорят: "Нам Николай Георгиевич запретил". Он отключил телефоны, закрыл двери и запретил мне открывать", - рассказала Агурбаш.

В браке с Николаем Агурбашем певица прожила 11 лет: с 2001 по 2012 год. В 2004 году у них родился сын Анастас.

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