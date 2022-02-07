Агурбаш рассказала о жестокости "колбасного короля"

"Один раз это было, я записывала в студии песню и должна была вернуться домой до 23:00. Я приехала в 23:15, охранники не открывают мне ворота в мой собственный двор. Я им звоню, они говорят: "Нам Николай Георгиевич запретил". Он отключил телефоны, закрыл двери и запретил мне открывать", - рассказала Агурбаш.