«Могут настучать по сусалам»: Голубкина о Собчак

Публика вовсю обсуждает очередной баттл между Собчак и Шнуровым. Сергей и Ксения стали врагами после того, как музыкант развелся с Матильдой. Журналистка ранее дружила с обоими, но после расставания пары поддержала Матильду, - пишет popcake.
На этот раз Шнуров напал первым. Музыкант выпустил новую песню «Шмарафон», где намекнул, что сын телеведущей родился не от актера Максима Виторгана, а от госчиновника Сергея Капкова.
Ксения в инстаграме назвала артиста «питерским алкашом». Обижен был и Максим Виторган, который не постеснялся в выражениях. Константин Богомолов вообще заявил о деградации Шнурова.
Актриса Мария Голубкина же раскритиковала Ксению.
«Если так разобраться, то и у Ксении Собчак жизнь тяжелая. За Собчак я вообще боюсь — могут ей скоро настучать по сусалам. Таких народ не любит», - сообщила она в своем блоге.
Ранее Мария Голубкина засомневалась в родстве внезапно объявившегося внебрачного сына Александра Абдулова. Артистка прокомментировала, что 35-летнему мужчине просто нужен пиар.