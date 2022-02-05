«Могут настучать по сусалам»: Голубкина о Собчак

Публика вовсю обсуждает очередной баттл между Собчак и Шнуровым. Сергей и Ксения стали врагами после того, как музыкант развелся с Матильдой. Журналистка ранее дружила с обоими, но после расставания пары поддержала Матильду, - пишет popcake.

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На этот раз Шнуров напал первым. Музыкант выпустил новую песню «Шмарафон», где намекнул, что сын телеведущей родился не от актера Максима Виторгана, а от госчиновника Сергея Капкова.

Ксения в инстаграме назвала артиста «питерским алкашом». Обижен был и Максим Виторган, который не постеснялся в выражениях. Константин Богомолов вообще заявил о деградации Шнурова.

Актриса Мария Голубкина же раскритиковала Ксению.

«Если так разобраться, то и у Ксении Собчак жизнь тяжелая. За Собчак я вообще боюсь — могут ей скоро настучать по сусалам. Таких народ не любит», - сообщила она в своем блоге.