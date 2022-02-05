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36 минут назад

Катина из группы t.A.T.u. обрадовалась проблемам Волковой

На следующей неделе на телеканале «Пятница» стартует новое психологическое шоу «Детектор». Звезды отвечают на вопросы, будучи подключенными к полиграфу. Одной из участниц шоу стала певица Лена Катина, экс-солистка группы t.A.T.u.

Катина из группы t.A.T.u. обрадовалась проблемам Волковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лене пришлось признаться, что она в свое время радовалась, когда узнала, что ее бывшая коллега по группе Юлия Волкова потеряла голос, - рассказывает "Собеседник".

У Волковой при операции на щитовидной железе пострадали голосовые связки. Долгое время девушка могла разговаривать лишь шепотом, окончательно голос так и не восстановился.

Катина и Волкова не общаются уже с 2014 года. Их союз завершился скандальным расставанием.

Лена Катина констатирует, что не сможет более ни работать, ни общаться с бывшей коллегой из-за ее агрессивного поведения, множества публичных оскорблений в ее адрес и угроз.

«Тату» была основана продюсером Иваном Шаповаловым, где солистками стали Лена Катина и Юля Волкова. Скандальный имидж дуэта помнят до сих пор — так же, как его хиты, которые обрели популярность не только на российском, но и на мировом уровне.

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