Федосеева-Шукшина захотела вернуться в дом престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина была гостьей телепередачи «Пусть говорят». Актриса рассказала о доме престарелых, где пробыла всего несколько дней.

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Лидия Николаевна уверяет, что отправилась в заведение для пожилых людей по доброй воле. Ей захотелось поправить здоровье и отдохнуть в том же месте, где ранее находился ее давний друг Леонид Куравлев, - пишет Экспресс Газета.

По словам звезды, у нее остались самые приятные впечатления. Она даже сравнила этот пансионат с санаторием.

«Я была очень довольна. Никто меня не отправлял, никто меня туда не запихивал. Не надо никаких глупостей говорить», - заявила Федосеева-Шукшина.

По окончании эпидемии коронавируса народная артистка РСФСР планирует вернуться в пансионат и пройти полный курс лечения. Однако постоянно жить там она бы не хотела.

В начале сентября прошлого года суд развел продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, сопровождался различными скандалами и интригами.