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26 минут назад

Впервые лицом Victoria’s Secret стала афроамериканка-трансгендер

Эмира ДиСпейн, 25-летняя модель, в сети известна под ником XOXOEMIRA. Она была приглашена представлять продукцию всемирно известного бренда Victoria's Secret.

Впервые лицом Victoria’s Secret стала афроамериканка-трансгендер
Фото: InstagramInstagram

О том, как она гордится этой работой, Эмира написала в инстаграме, где у нее порядка 70 тысяч подписчиков, - рассказал Телеграм-канал Super.ru.

«В детстве я могла только мечтать о работе моделью Victoria's Secret. Это большая честь быть первой афроамериканкой-трансгендером, которая будет работать с этим легендарным брендом», - сообщила девушка.

Женщина-трансгендер Тесса Гансерер, кандидат от партии «Зеленые», набрала в своём округе в Баварии более 23,6% голосов и вошла в немецкий парламент. Она стала первой женщиной-трансгендером в парламенте Германии. Тесса отметила, что намерена уделить внимание проблеме климата и борьбе за права секс-меньшинств.
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