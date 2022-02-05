Впервые лицом Victoria’s Secret стала афроамериканка-трансгендер

Эмира ДиСпейн, 25-летняя модель, в сети известна под ником XOXOEMIRA. Она была приглашена представлять продукцию всемирно известного бренда Victoria's Secret.

О том, как она гордится этой работой, Эмира написала в инстаграме, где у нее порядка 70 тысяч подписчиков, - рассказал Телеграм-канал Super.ru.