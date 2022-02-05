«Развелась, а привычка осталась»: Асмус высмеяла Харламова

Гарик Харламов уже не первый год вышучивает Ларису Гузееву и ее телепрограмму «Давай поженимся!» А Кристина Асмус решила подшутить над Гариком, пишет 5 Канал.

Фото: Instagram Instagram

Актриса опубликовала видеоролик, где она смотрит шоу Гузеевой по телевизору в актерском автобусе. Кристина отдыхает в перерыве между съемками сериала «Марта».

«У нас идет обед, я уже вкусно, прекрасно поела, смотрю телевизор, а там вот что», - комментирует она ситуацию.

Ролик Асмус сопроводила комментарием:

«Развелась, а привычка осталась».