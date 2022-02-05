«Ест кактус и худеет на глазах»: Собчак высмеяла Боню

Ксения Собчак в очередной раз не упустила возможность позабавиться, комментируя специфические оздоровительные практики Виктории Бони, которые та предлагает подписчицам.
Накануне Боня сообщила в инстаграме, что похудела и ощутила прилив энергии благодаря употреблению в пищу кактуса.
«Ощущение, будто в глазах помыли лобовое стекло, и весь мир стал четче. Ясность такая, что помню о такой только в детстве. А еще привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Я полностью поменяла свой рацион за три дня, и мне больше не хочется ничего, кроме овощей и рыбы», — написала инстадива.
Собчак напомнила Виктории, что кактус - это растение, содержащее психоделические вещества.
«Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом», — отметила Ксения в своем шоу «Осторожно: новости».
Ксения попросила Боню больше не экспериментировать подобным образом.
«Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог — Ксения Собчак».