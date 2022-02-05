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1 час назад

«Ест кактус и худеет на глазах»: Собчак высмеяла Боню

Ксения Собчак в очередной раз не упустила возможность позабавиться, комментируя специфические оздоровительные практики Виктории Бони, которые та предлагает подписчицам.

«Ест кактус и худеет на глазах»: Собчак высмеяла Боню
Фото: InstagramInstagram

Накануне Боня сообщила в инстаграме, что похудела и ощутила прилив энергии благодаря употреблению в пищу кактуса.

«Ощущение, будто в глазах помыли лобовое стекло, и весь мир стал четче. Ясность такая, что помню о такой только в детстве. А еще привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Я полностью поменяла свой рацион за три дня, и мне больше не хочется ничего, кроме овощей и рыбы», — написала инстадива.

Собчак напомнила Виктории, что кактус - это растение, содержащее психоделические вещества.

«Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом», — отметила Ксения в своем шоу «Осторожно: новости».

Ксения попросила Боню больше не экспериментировать подобным образом.

«Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог — Ксения Собчак».

Психолог Диля Еникеева сравнила телеведущую Ксению Собчак с безвредной гусеницей, заявив, что журналистка — классическая закомплексованная личность. Такое мнение она высказала в беседе с изданием «Абзац». Причина этому — комплексы и отсутствие любви от окружающих в детстве.
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