«Ест кактус и худеет на глазах»: Собчак высмеяла Боню

«Ощущение, будто в глазах помыли лобовое стекло, и весь мир стал четче. Ясность такая, что помню о такой только в детстве. А еще привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Я полностью поменяла свой рацион за три дня, и мне больше не хочется ничего, кроме овощей и рыбы», — написала инстадива.