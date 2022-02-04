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45 минут назад

Борис Щербаков вернулся домой

Актёра Бориса Щербакова, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, выписали из клиники, сообщила его жена Татьяна Бронзова, пишет РИА Новости.

Борис Щербаков вернулся домой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам Щербаков чувствует себя хорошо.

"Сегодня уже в спектакле играет. Все хорошо, все живы и здоровы", - сказала Бронзова.

Щербаков - актёр театра и кино, народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР. Ему 72 года. Снимался в таких фильмах, как "Гостья из будущего", «Десять лет без права переписки», «Валентин и Валентина", «По прозвищу зверь», «С любимыми не расставайтесь", «Марш Турецкого», «Тихий Дон", "Сыщики" и других.

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