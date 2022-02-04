Шнуров назвал Собчак "инфодворянкой" и "как бы интеллигенцией"

Шнуров назвал в своем Instagram Собчак "инфодворянкой" и "как бы потомственной, как бы интеллигенцией". "Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета", - написал Шнур. По его словам, Собчак и "такие, как Собчак" думают, что "им все позволено". Музыкант указал, что в своей песне гротескно показал подлинное отношение журналистки к "простым людям, к неровне". Шнур заявил, что у Собчак не получается спрятать "неприкрытое отвращение" к людям другого сословия. Он подчеркнул, что в этом смысле находится с Собчак "сильно по разные стороны баррикад". "Пользуясь ее же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке", - пояснил Шнур. Музыкант заявил, что его песня, как и методы Собчак - это и "правда мерзко". Оскорбительную песню под названием "Шмарафон" выпустила группировка Шнурова "Ленинград". Песню исполнила певица Зоя. Трек вышел в форме клипа с Зоей 1 февраля. В песне ни разу напрямую не звучит имя Собчак, она посвящена "старенькой лошади", которая всю жизнь скакала на манеже в цирке "как кобыла", а теперь стала "клячей". Упоминается и смертельное ДТП в Сочи с участием водителя Собчак ("подумаешь, убила — спешила ж по делам). Также звучит намек на то, что Собчак изменяла своему бывшему мужу, актеру Максиму Виторгану ("ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган"). "Кто он? Лидер быдла?" Песня "Ленинграда" вызвала широкий резонанс в обществе. Сама Собчак и некоторые другие знаменитости резко осудили Шнурова. Собчак назвала его "милым старым хреном" и "опустившимся питерским алкашом". "Ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", - подчеркнула Собчак. По ее мнению, на Шнурова плохо повлиял отказ от алкоголя, он растерял свой талант и выпускает бездарные песни в попытках заработать денег. Собчак отметила, что была бы не против, если бы Шнур "размазал" ее талантливо. Тем не менее, новый клип Шнура она опубликовала на своей странице в Instagram, заявив, что позволит певцу "подсосать немного трафика" на ее имени. Экс-муж Собчак Виторган, также задетый в песне, выразил недоумение по поводу клипа. "Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьезно, чувак? Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак. Блин, ну ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился вообще", - поинтересовался Виторган. Он добавил, что Шнуров стал "хулиганом на подсосе". Актер предположил, что у "старого Шнурова" проблемы с эрекцией, и он компенсирует отсутствие любовных подвигов возбуждением от публичных ссор с Собчак. Виторган попросил Шнура стареть если не красиво, то "хотя бы достойно". За Собчак заступился и ее нынешний супруг – режиссер Константин Богомолов. Он сравнил Шнура с "кучей нечистот", которую даже не хочется никак оценивать. "Вы у меня спрашиваете комментарий по поводу кучи нечистот, лежащей посреди великого города? Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина. И это вопрос опять же к питерским властям – почему они у себя в городе так плохо убираются", - сообщил Богомолов. Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, предложил выпороть Шнурова за оскорбление Собчак и унижение ее маленького сына. Он назвал музыканта "хайпожором" и "отморозком", все выпады которого проплачены. Пригожин также сравнил Шнура с "кариесом на зубах", который давно пора вылечить. "Наверное, к президенту нужно обратиться. Пока оттуда сверху распоряжение не упадет, что ему [Шнурову] попу надо набить ремнем, это так и будет продолжаться. Потому что, судя по всему, он никого не слышит. Себя возомнил первым человеком в нашей стране. Кто он? Лидер быдла?" - сказал Пригожин. При этом продюсер пояснил, что не заступается конкретно за Собчак, просто для мужчины, по его мнению, недопустимо опускаться так низко, оскорблять женщин и детей. Пригожин напомнил, что Шнуров не первый раз публично выступает с руганью в адрес каких-то личностей. "Пока мы не начнем окультуриваться, публично пороть таких людей, как Шнуров, позволяя ему девальвировать каждого гражданина, ничего хорошего не получится", - резюмировал Пригожин.