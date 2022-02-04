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34 минуты назад

Ведущий Юрий Николаев раскрыл свои доходы

73-летний народный артист России Юрий Николаев живет на свою пенсию и зарплату от Первого канала, на котором продолжает работать. О своих доходах бывший ведущий телепроекта «Утренняя звезда» рассказал в интервью Telegram-каналу «Абзац».

Юрий Николаев раскрыл свои доходы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей как народный артист. Но я в штате Первого канала. Поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы. Основные деньги я получаю там», - поделился артист.

Отмечается, что с учетом средней московской пенсии около 18 тыс. и надбавки телеведущий ежемесячно получает от государства порядка 50 тыс. рублей.

Кроме того, Николаев заявил, что привился от COVID-19, чтобы лишний раз не переживать за свое здоровье, он также отметил, что никаких побочных реакций не было.

Напомним, несколько лет назад Юрий Николаев столкнулся с онкологией. Артист признавался, что несмотря на проблемы со здоровьем старается быть бодрым.

Ранее стало известно, какие гонорары получает сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, и на что тратит часть из них.

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