Сын Бари Алибасова пригрозил Федосеевой-Шукшиной судом

Федосеева-Шукшина недавно попала в дом престарелых. Узнав об этом, сын Бари Алибасова предложил ей руку и сердце, чтобы «спасти» актрису. Лидия Федосеева-Шукшина очень остро отреагировала на такую дерзость.

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Скандал между актрисой и пасынком разгорелся с новой силой после участия Федосеевой-Шукшиной в шоу «Пусть говорят». 83-летняя актриса сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса, она вышла в эфир по видеосвязи. Звезда рассказала, что никто не держал ее силой в пансионате, она была бы рада вернуться, чтобы продолжить лечение. Однако общественность все равно осудила ее дочь Ольгу Шукшину за то, что она отправила мать в лечебницу. В их числе был и Бари Алибасов — младший.

Как только Лидия Николаевна увидела, что в студии находится сын ее бывшего мужа, продюсера Бари Алибасова, она сорвалась. Женщина показала пасынку неприличный жест и обрушила на него гневную тираду:

«Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь».

Разборки могли бы продолжиться в прямом эфире, но шоу подошло к концу и камеры выключили. Однако оскорбления все-таки прозвучали. «Собеседник» приводит слова адвоката Алибасова-младшего:

«После съемок в «Пусть говорят» можно говорить о статье 5.61 Кодекса административных правонарушений РФ «Оскорбление», то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Если наследник продюсера даст ход делу, то Лидии Федосевой-Шукшиной придется выплачивать огромный штраф, а если она откажется — ее ждет арест счетов в банках и запрет на выезд за границу.

Адвокат признался, что рассказал своему клиенту обо всех вариантах развития событий для бывшей жены его отца. Решение принимать будет уже Алибасов-младший.