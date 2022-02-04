Блогер Амиран Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана

«Мы с Машей расстались увы но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренни желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен , все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдёшь своё счастье», - написал Сардаров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).