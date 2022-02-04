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25 минут назад

Блогер Амиран Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана

Блогер Амиран Сардаров объявил о расставании с внучкой бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Блогер Амиран Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана
Фото: InstagramInstagram

Причину расставания блогер не раскрыл. Он поблагодарил Тилляеву за «прекрасное время».

«Мы с Машей расстались увы но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренни желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен , все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдёшь своё счастье», - написал Сардаров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Свадьба Сардарова и Тилляевой состоялась в апреле 2021 года в Лас-Вегасе. Блогер писал, что ему «всегда было интересно, что меняется внутри когда вы одеваете кольца и вам говорят «отныне вы теперь муж и жена».

«Рассказываю - нихрена не меняется. Нас поженил Элвис Пресли в Лас-Вегасе, все так быстро произошло я даже ничего не успел понять. Будем с Машей теперь разбираться как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо!» - рассказывал он.

СМИ писали, что пара познакомились в США, куда Сардаров переехал осенью 2020 года. Тилляева живет в Штатах с подросткового возраста.

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