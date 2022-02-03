Стало известно о миллионных убытках Шнурова

Экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что причиной разногласий между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак стали деньги. Корреспонденты газеты решили проверить эту информацию и обнаружили миллионные убытки у музыканта.

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В частности, журналисты выяснили, что Шнуров является одним из учредителей компании по производству кинофильмов «Карбон Продакшн». Согласно бухгалтерии за 2020 год организация терпит убытки на 7,6 миллионов рублей. Еще одна фирма музыканта — издательство «Шнурок» тоже оказалась в минусе. Потери компании по итогам 2020 года составили 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, в прошлом году Шнуров приобрел доли в фирме «Смарт Хемп». Компания занимается управлением холдинг-организаций и является прибыльной. Но у музыканта в фирме всего лишь 5% доли.

Еще одной теорией конфликта между Шнуровым и Собчак стал хайп. Данное мнение в беседе с «Комсомольской правдой» высказал продюсер Иосиф Пригожин.