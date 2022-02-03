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30 минут назад

Брата Кузьмина нашли в московской клинике после пугающего послания

Брат Владимира Кузьмина Александр оставил странное видеопослание, где говорит, что «улетает в космос» и после этого пропал. Историю последних трех месяцев жизни артиста рассказала его жена Наталья в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Брата Кузьмина нашли в клинике после пугающего послания
Фото: ТАССТАСС

Александр и Наталья Кузьмины вместе два года. В прошлом году пара поженилась. По словам Натальи, муж долгое время не употреблял алкоголь, но в последние три месяца все изменилось.

«Он в последнее время был сам не свой», - говорит Наталья.

Она показала домашнее видео, где Александр обвиняет ее в измене. Разговор идет в их загородном доме в Подмосковье на фоне стола, уставленного бутылками. В разгар ссоры Кузьмин разбивает бутылку и идет на Наталью с «розочкой».

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Жена музыканта утверждает, что муж превратил ее жизнь в ад и просто опасен для нее.

После ссоры Кузьмин оставил странное видеопослание в интернете, которое снято на фоне моста.

«Если вы меня сейчас видите, то через несколько минут больше не увидите. Много моих "друзей" будут довольны. А я человек добрый, и поэтому всем желаю добра на этой планете. А я улетаю в космос. Прощайте, друзья», – говорит на видео Александр.

После этого музыкант пропал. Его нашли в одной из московских клиник, где он восстанавливался после употребления алкоголя.

Александр, который также принял участие в передаче, заявил, что Наталья ревновала его к музыке. А то, что она сняла домашнее видео и вынесла его на всеобщее обозрение, «это очень некрасиво». Музыкант утверждает, что у него нет проблем с алкоголем, и подобные сцены присущи каждой семье.

При этом он согласился поехать в реабилитационный центр. Проходившая там же лечение телеведущая Дана Борисова пообещала его поддержать.

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