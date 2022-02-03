«Не ставлю на себе крест»: Зудина вновь заговорила о замужестве

«Вот спроси у меня сейчас: "Хотите ли вы второй раз выйти замуж?" — я скажу: "Наверное, нет". Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви — я уже давно заполнена ею», — приводятся в материале слова Зудиной.