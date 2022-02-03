«Не ставлю на себе крест»: Зудина вновь заговорила о замужестве

Вдова артиста Олега Табакова Марина Зудина заявила, что не планирует снова выходить замуж, но и «не давала зарока» не влюбляться. Своими мыслями о новых отношениях и браке она поделилась с «7Дней.ru».
«Вот спроси у меня сейчас: "Хотите ли вы второй раз выйти замуж?" — я скажу: "Наверное, нет". Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви — я уже давно заполнена ею», — приводятся в материале слова Зудиной.
Она отметила, что не думает о новом мужчине в своей жизни, потому что ее амбиции уже максимально удовлетворены: она состоялась в качестве женщины, жены и матери. Также Зудина добавила, что возможно была недостойна той любви, которой «была обласкана» в браке с Табаковым.
«Но она была в моей жизни — долгая, настоящая! Я через все это прошла», — подчеркнула она.
Зудина прожила в браке с Табаковым более 20 лет, у них родились двое детей — Павел и Мария. В 2020 году актриса стала бабушкой — у сына родилась дочь Миа.