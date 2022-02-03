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20 минут назад

Пережившей инсульт Прокловой разрешили играть на сцене

Актрисе Елене Прокловой, которая недавно выписалась из больницы, врачи разрешили играть на сцене. Однако, пока только в «спокойных» сценах, сообщает «Пятый канал».

Пережившей инсульт Прокловой разрешили играть на сцене
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Напомним, вскоре после новогодних праздников женщина попала в больницу с диагнозом — инсульт.

Многие беспокоились, сможет ли звезда театра и кино восстановиться после недуга настолько, чтобы вновь показать зрителям, как хорошо знакомые образы, так и новые роли. Однако последние новости о состоянии артистки прозвучали весьма обнадеживающе, а потому поклонники делают вывод, что о завершении творческой карьеры любимой актрисы речь не идет.

Судя по всему, медики имеют в виду, что Прокловой пока нельзя слишком волноваться и экспрессивно выражать эмоции, как в жизни, так и в театре. Однако преданные зрители все же надеются, что это только временные ограничения, и спустя недолгое время актриса сможет вновь заниматься любимым делом в полную силу.

Отмечается, что значительную поддержку переживающей непростой период в жизни Прокловой оказывают не только две ее дети и друзья, но также бывший муж Андрей Тришин. По словам знаменитости, несмотря на развод, теплые чувства друг к другу у них получилось сохранить.

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