«Ужин холостяка»: Прилучный намекнул на разрыв с Карпович

Актер Павел Прилучный намекнул на возможный разрыв с актрисой Мирославой Карпович. Комментарий, который подогрел слухи, он сделал во время готовки мяса на гриле, ролик с которой он опубликовал в Instagram.

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«Вот это я понимаю — ужин холостяка», — сказал он при виде приготовленного мяса.

Напомним, что ранее Прилучный отдохнул в Дубае вместе с бывшей супругой Агатой Муцениеце и их общими детьми. Это породило массу слухов о возможном разладе в отношениях со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Актриса же только подогрела ситуацию, чуть позже отправившись на отдых без своего избранника.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце тайно расписались 19 июля 2011 года. В феврале 2020 года пара объявила о разводе, который завершился спустя несколько месяцев. У актеров родились двое детей: дочь Мия и Тимофей.