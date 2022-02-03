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33 минуты назад

Друг Волочковой нашел оправдание ее коротким романам

Бизнесмен и друг Анастасии Волочковой Андрей Ковалев рассказал, почему романы балерины не бывают долгими. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что танцовщица очень образована и трудолюбива, а подобные женщины нередко остаются одинокими.

Друг Волочковой нашел оправдание ее коротким романам
Фото: ТАССТАСС

«Я знаю многих женщин, которые просто одиноки были и не вышли замуж. Я жил в доме Большого театра и видел до старости одиноких балерин. Они всем пожертвовали ради своей карьеры. Жизнь сейчас быстрая, поэтому может и романы у Насти краткосрочные», — сказал Ковалев.

Бизнесмен также отметил, что Волочковой нужен успешный мужчина, а ее последний избранник, ему не понравился.

«На меня он произвел впечатление не очень далекого человека. Я близко с ним не говорил. Может быть, мое суждение поверхностное», — добавил он.

Напомним, что ранее Волочкова заявила, что их отношения с банщиком Сергеем Кузнецовым разрушились из-за того, что он состоял с ней в отношениях исключительно ради хайпа. Звезда сообщила, что поняла это по возвращении на родину с Мальдивских островов.

После этого Кузнецов заявил, что на самом деле причина расставания в непристойном поступке балерины. В каком именно, он объяснять не стал, добавив, что Волочкова даже не извинилась.

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