Макаревич заступился за Пугачеву

Журналистка Ирина Мишина сообщила, что певица Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров, где она рассказывала про шоу-бизнес, в том числе и про российскую Примадонну Аллу Пугачеву . Об этом женщина рассказала на своей личной страничке в Facebook.

Мишина в качестве примера привела строчки из книги: «Как известно, девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки не вывезти. И не важно, какая у человека Фамилия – Пугачева или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», - процитировала отрывок журналистка.