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29 минут назад

Андрей Макаревич заступился за Аллу Пугачеву

Журналистка Ирина Мишина сообщила, что певица Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров, где она рассказывала про шоу-бизнес, в том числе и про российскую Примадонну Аллу Пугачеву. Об этом женщина рассказала на своей личной страничке в Facebook.

Макаревич заступился за Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишина в качестве примера привела строчки из книги: «Как известно, девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки не вывезти. И не важно, какая у человека Фамилия – Пугачева или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», - процитировала отрывок журналистка.

Эти строчки спровоцировали настоящий спор в комментариях. Большинство пользователей социальных сетей встали на сторону Аллы Борисовны. Среди защитников был и Андрей Макаревич.

«Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился. Получается не про них – про себя», - отметил певец.

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