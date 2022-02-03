Банщик озвучит истинную причину расставания с Волочковой

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов подтвердил расставание танцовщицей. В своем Instagram он рассказал, что они расстались из-за ее непростительных поступков.

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Напомним, что ранее Волочкова заявила, что их отношения разрушились из-за того, что Кузнецов состоял с ней в отношениях исключительно ради хайпа. Звезда сообщила, что поняла это по возвращении на родину с Мальдивских островов.

Кузнецов же заявил, что причиной расставания стало непростительное поведение балерины, за которое она отказалась извиняться. Что именно совершила Волочкова, банщик уточнять не стал, добавив, что инициатором расставания стал именно он.

«Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, которые я не прощаю. А сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат. Но строить из себя жертву, просто смешно», — сказал Кузнецов.