Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками в Instagram-аккаунте страшной историей со съемок одного из выпусков программы «Маски-шоу». По ее словам, она тогда чудом осталась жива.

Фото: Instagram Instagram

Бледанс отметила, что инцидент произошел во время опасного трюка на съемках, который поставил каскадер.

«Была история на самом деле очень страшная. Сережа Воробьев, каскадер, придумал классный трюк, где мы с Георгием Делиевым едем в машине, которая должна развалиться на четыре части», — рассказала в сторис Бледанс.

Она добавила, что по задумке в начале у машины отрывалась крыша, которую она выбила ногами, затем одна половина автомобиля, а за ней и все остальное.