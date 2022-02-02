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45 минут назад

Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками в Instagram-аккаунте страшной историей со съемок одного из выпусков программы «Маски-шоу». По ее словам, она тогда чудом осталась жива.

Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу
Фото: InstagramInstagram

Бледанс отметила, что инцидент произошел во время опасного трюка на съемках, который поставил каскадер.

«Была история на самом деле очень страшная. Сережа Воробьев, каскадер, придумал классный трюк, где мы с Георгием Делиевым едем в машине, которая должна развалиться на четыре части», — рассказала в сторис Бледанс.

Она добавила, что по задумке в начале у машины отрывалась крыша, которую она выбила ногами, затем одна половина автомобиля, а за ней и все остальное.

«Я мельком вижу глаза каскадера. Воробьев чуть не поседел, когда моя голова оказалась фактически под колесом машины, с которой велась съемка. Я чудом осталась жива», — заключила Бледанс.

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