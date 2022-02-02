Лещенко ответил на вопрос о своем отношении к жизни в СССР

«Нет, по СССР я не тоскую. Но могу сказать, что в нем было очень много хорошего — того, чего мы, к сожалению, не взяли с собой в новые времена. Общение, например, какие-то душевные качества, которыми многие из советских людей обладали и дорожили. Мы очень многое в этом смысле потеряли», — приводятся в материале слова Лещенко.