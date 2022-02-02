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1 час назад

Лещенко ответил на вопрос о своем отношении к жизни в СССР

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью «Вечерней Москве» признался, что не тоскует по жизни в СССР. Однако, по его мнению, в советское время было то, что стоило бы перенять современникам.

Лещенко ответил на вопрос о своем отношении к жизни в СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, по СССР я не тоскую. Но могу сказать, что в нем было очень много хорошего — того, чего мы, к сожалению, не взяли с собой в новые времена. Общение, например, какие-то душевные качества, которыми многие из советских людей обладали и дорожили. Мы очень многое в этом смысле потеряли», — приводятся в материале слова Лещенко.

Он отметил, что в современном мире все это заменило огромное количество продуктов на витринах магазинов, более комфортная, удобная и обеспеченная жизнь.

Лещенко отметил 1 февраля свое 80-летие. В преддверии праздника, 21 января, президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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